ارتفاع أسعار المنتج خلال حزيران

رام الله / سما /

قال مركز الاحصاء الفلسطيني ان الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران، سجل ارتفاعا بنسبة 1.01%.

ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر حزيران 2023

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 1.01% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة مع شهر أيار 2023أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 106.93 خلال شهر حزيران 2023 مقارنة ﺒ 105.86 خلال شهر أيار 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر حزيران 2023

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.18%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.85 خلال شهر حزيران 2023 مقارنة ﺒ 105.60 خلال شهر أيار 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر حزيران 2023

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.56%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 107.66 خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بـ 108.26 خلال شهر أيار 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر حزيران 2023

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 5.51% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 14.08%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ عنب أبيض بلدي 3.58 شيقل/كغم، والبرتقال 1.99 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 4.49%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ قمح حبة قصيرة 91.40 شيقل/50كغم، والزهرة 1.54 شيقل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 1.45 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 1.50 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 1.53 شيقل/كغم، والملوخية بسيقان 1.59 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 2.39 شيقل/كغم، وباذنجان عجمي 1.06 شيقل/كغم، والثوم الجاف 4.27 شيقل/كغم، والبصل الجاف 1.65 شيقل/كغم، وبطاطا 1.46 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كل من؛ العدس 217.04 شيقل/50كغم، والشعير 92.12 شيقل/50كغم، واللوبياء 370.37 شيقل/50كغم، والبامية 16.12 شيقل/كغم، والفاصولياء 2.40 شيقل/كغم.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 11.04%

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 0.99%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 10.38 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر كل من؛ خاروف بلدي حي 31.84 شيقل/كغم، والبيض الطازج 15.20 شيقل/2كغم.

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.56%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.37% خلال شهر حزيران 2023 مقارنة بشهر أيار 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

شهدت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بمقدار 6.17%، وصناعة المنسوجات بمقدار 2.91%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 2.66%، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بمقدار 1.21%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.78%، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 0.60%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.66%.