مواجهات واعتقالات بالضفة: الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وذلك لأول مرة منذ العدوان العسكري على المخيم قبل حوالي شهر.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم قادة من حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاقتحامات في مناطق الخليل، وسلفيت، وجنين، خلال تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاعها قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش نفذت حملة اقتحامات بالضفة، تم خلالها اعتقال 9 فلسطينيين بشبهة حيازة أسلحة.

وزعم المتحدث العسكري للاحتلال أنه تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية، استعملت ضد القوات العسكرية والمستوطنين.

اقتحامات واشتباكات في جنين ومخيمها

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وذلك لأول مرة بعد العدوان العسكري على المخيم الذي نفذ فجر الإثنين الموافق الثالث من تموز/يوليو الحالي.

واندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال ومجموعة من المسلحين الذين تصدوا للقوات المقتحمة، حيث لم يبلغ عن إصابات.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات لمنازل بالمخيم وعاثت بها خرابا، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة القيادي في حركة حماس الأسير المحرر فتحي عتوم بعد مداهمة منزله في مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع الصانوري خلال اقتحام منطقة واد عز الدين بمدينة جنين.

مواجهات في المغير

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة المغير، شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وأغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، كما فتشوا مركبات الفلسطينيين.

وتتعرض بلدة المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح الاستيطان.