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الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف العمل في نابلس وسلفيت

الأحد 30 يوليو 2023 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف العمل في نابلس وسلفيت



نابلس/سلفيت/سما/

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  إخطارات هدم للمواطنين ووقف العمل والبناء في  نابلس وسلفيت.

في نابلس، سلمت قوات الاحتلال، 10 إخطارات هدم للمواطنين في قرية فروش بيت دجن، شمال شرق المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال سلّم أهالي القرية 10 إخطارات هدم، وهي: ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واحد منها أنشئ قبل عام 1967، وإثنان لبركتين زراعيتين.

وبحسب مصادر محلية أخرى، فإن أغلب الإخطارات جاءت في شارع المدارس في القرية، مشيرةً إلى أن الاحتلال كان قد سلّم أهالي القرية ثلاثة إخطارات أخرى يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الإخطارات ثلاثة عشر إخطاراً خلال أربعة أيام فقط.

وفي سلفيت سلّمت قوات الاحتلال، خمسة إخطارات بوقف العمل والبناء بغرف وطرق زراعية، شمال غرب بلدة دير بلوط.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "ظهر رجال" ووضعت إخطارات بإخلاء الأرض ووقف العمل والبناء في غرف وطرق زراعية، ويعتبرها الأهالي متنزها.

#نابلس #’سلفيت

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