باكستان: مقتل 40 شخصا على الأقل في انفجار خلال تجمع سياسي

إسلام آباد/سما/

أفاد تلفزيون جيو، بارتفاع قتلى انفجار استهدف اجتماعا لحزب سياسي ديني في شمال غرب باكستان إلى 40 شخصا.

وكانت حصيلة أولى نقلها التلفزيون عن مسؤولين محليين، بأن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا في الانفجار الذي وقع بإقليم “خيبر بختون خوا” في شمال غرب باكستان.

وصرح أختار حياة غاندابور، المفتش العام للشرطة في ولاية “خيبر بختون خوا” أن “مسؤولا بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة، ولكن قبل وصوله انفجرت قنبلة مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.

وقال المصدر نفسه إن الانفجار استهدف حزب جمعية علماء الإسلام المحافظ الذي كان ينظم تجمعا في بلدة خار قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.