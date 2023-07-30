محافظة جنين تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

جنين/سما/

كرّم محافظ جنين أكرم الرجوب، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، اليوم الأحد، الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة والحاصلين على معدل 99% فأعلى من أبناء محافظة جنين، وذوي الشهيد المتفوق مجدي عرعراوي.

وحضر حفل التكريم إلى جانب الرجوب، وأبو بكر، مديرا التربية والتعليم في جنين وقباطية سلام الطاهر، وأحمد جراعة، ورئيس بلدية جنين نضال عبيدي، وقائد المنطقة العميد محمد سلامة، وقادة المؤسسة الأمنية، وأمين سر الإقليم وعضو المجلس الثوري لحركة فتح عطا أبو ارميلة، ووفاء زكارنة، ورئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جنين محمد الصباغ، ومدراء وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني.

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، مهنئاً الطلبة المتفوقين وذويهم على تفوقهم في دراستهم، ومباركاً لهم إصرارهم وإرادتهم العالية في تحقيق التفوق والوصول إلى القمة عن طريق العلم، مبيناً أن الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا بسواعد هؤلاء المتفوقين المبدعين.

وأضاف، ونحن نكرم كوكبة من طلبتنا المتفوقين، لا بد أن نتذكر طلاباً وطالبات ارتقَوا شهداء، منهم الشهيد المتفوق مجدي عرعراوي، وآخرون يقبعون وراء القضبان.

وقال الرجوب، إننا نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ونحن مصرون على ذلك، ولولا ذلك لما جاء هذا التفوق لطلبتنا، وإن شعبنا فخور بهم وبعائلاتهم.

وفي كلمة المتفوقين التي ألقتها الطالبة هبة ربايعة، نيابةً عن زملائها، قالت: "لا شيء يعدل فرحة النجاح، ولا أجمل ولا أروع من النجاح المزين بالتفوق والتميز، ونهدي تميزنا وتفوقنا إلى من هم أكرم منا جميعاً.. إلى شهدائنا الأبرار الذين عطروا تراب الوطن الغالي بدمائهم الطاهرة، وإلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الذين سطروا بثباتهم وتضحياتهم سطور العز والإباء".

وألقي خلال المهرجان كلمتان باسم عمار أبو بكر، ومنير صبيحات، أكدا فيهما أن الطلبة هم قادة المستقبل وأمامهم الكثير من العمل والمثابرة وهم أهل لذلك، وهم الذين استطاعوا التفوق بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة من عدوان على جنين ومخيمها، وهم من سيرفعون علم فلسطين فوق أسوار القدس وكنائس القدس ومآذن القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة. وشددا على أن الشعب الفلسطيني انتصر في مراحل عدة وسينتصر على كل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وسنتصدى للعدوان وجرائم الاحتلال التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا.

وفي نهاية الحفل الذي تخلله فقرات فنية، تم تكريم ذوي الشهيد مجدي عرعراوي، والطلبة المتفوقين في تربيتي جنين وقباطية وعددهم 39 طالبا وطالبة.