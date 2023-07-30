  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انتخاب " أنس جرادات" أميراً للهيئة القيادية لأسرى الجهاد

الأحد 30 يوليو 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب " أنس جرادات" أميراً للهيئة القيادية لأسرى الجهاد



غزة/سما/

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الأحد30/7/2023م، انتخاب الأسير القائد أنس غالب جرادات أميرا عاما  للهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

وقالت المهجة في تصريح صحفي:" انتخاب الأسير القائد المجاهد أنس غالب حسن جرادات أميرًا عامًا للهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني لدورة 2023 – 2025م؛ والأسير القائد المجاهد سامح سمير محمد الشوبكي نائبًا له".

وأمس السبت 29/7/2023، أكدت مهجة القدس في تصريح سابق، أن لجنة الانتخابات المركزية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني أنهت عملها بإعلان أسماء أعضاء الهيئة القيادية العليا الجديدة لأسرى الحركة في سجون الاحتلال الصهيوني للدورة 2023-2025م.

وبينت أن عملية الانتخابات وهذا المهرجان الديمقراطي، مر بثلاثة مراحل؛ حيث تم في المرحلة الأولى اختيار أعضاء المؤتمر العام؛ فيما تم انتخاب أعضاء مجلس شورى عام السجون في المرحلة الثانية؛ وتوجت المرحلة الثالثة باختيار أحد عشر عضوًا للهيئة القيادية لأسرى الجهاد.

وذكرت المؤسسة أن نتائج الانتخابات انتهت باختيار كلًا من: (الأسير المجاهد ثابت مرداوي، والأسير المجاهد سعيد طوباسي، والأسير المجاهد سامح الشوبكي، والأسير المجاهد مهند الشيخ إبراهيم، والأسير المجاهد حمزة الحج محمد، والأسير المجاهد عبد عبيد، والأسير المجاهد أنس جرادات، والأسير المجاهد عرفات الزير، والأسير المجاهد عبد الجبار الشمالي، والأسير المجاهد أنور عليان، والأسير المجاهد ماهر حمدي الهشلمون) وسيتم توزيع المهام على الأعضاء لاحقًا.

وأوضحت مهجة القدس أن هؤلاء الأسرى هم من بين كوادر وقيادات الحركة في سجون الاحتلال، الذي أمضوا سنوات طويلة في الأسر امتدت غالبيتهم لأكثر من 20 عامًا، ولا يزالون يمارسون حياتهم الإدارية والتنظيمية والفكرية والثقافية، ويحافظون على تماسك أبنية ومؤسسة هذه الحركة رغم الضربات الكثيرة والتحديات المتلاحقة التي تعرضوا لها منذ تاريخ 06/09/2021م، التي استطاع فيه مجموعة من كوادر الحركة من تحرير أنفسهم من الأسر عبر نفق من سجن جلبوع.

وأردفت مهجة القدس يعتبر أسرى الحركة إنجاز هذه الانتخابات وفرز قيادة جديدة تدير دفة العمل اليومي للحفاظ على مصالح أفرادها في هذه الظروف، انتصارًا كبيرًا على كل محاولات هدم أبنية ومؤسسة هذا الإطار، التي مورست بحقهم خلال العامين الأخيرين.

جدير بالذكر أن انتخابات الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال تجري كل عامين وفق نصوص اللائحة الداخلية، حيث يتم من خلالها اختيار أحد عشر عضوًا للهيئة القيادية لتمثيل أسرى الجهاد أمام الفصائل وإدارة مصلحة السجون.

#انس جرادات

الأكثر قراءة اليوم

تصرف غير لائق لرونالدو يشعل ضجة في السعودية (فيديو)

المكسيك تطلب مساعدة "إسرائيل" في فك رموز قضية خطيرة

هجوم بمسيرات أوكرانية على موسكو يطال مطار فنوكوفو

أسعار صرف العملات

اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس والجهاد الاسلامي

بن غفير يتخذ قرارًا جديدًا ضد الأسرى الفلسطينيين

تحقيق إسرائيلي: نتنياهو يموّل مشروعاً لبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ويجب الالتزام بها وببرنامجها والتزاماتها الدولية

إلغاء "أوسلو" وإعلان السلطة الفلسطينية كيانا معاديا.. تفاصيل خطة سموتريتش

tiksass-730x438

لبناء "الهيكل".. آمال الإسرائيليين معلقة بخمس بقرات حمراء (فيديو)

photo_2023-07-30_13-19-24

اغتيال العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة

"صاندي تايمز": بعد التعديلات القضائية.. آلاف الإسرائيليين يهاجرون أو يفكرون بالهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية