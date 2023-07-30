أبو معمر: حماس تدعم مطالب غير المشاركين في اجتماع العلمين

غزة / سما/

أكد زكريا أبو معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد، أن الحركة تشارك في الاجتماع اليوم للتأكيد على مشروعية المطالب التي طالبت فيها الفصائل الثلاثة وهي مطالب مشروعة يطالب بها كافة أبناء شعبنا وهي إغلاق ملف الاعتقالات السياسية"ك وعدم العودة إليه.

وقال أبو معمر في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين اليوم في غزة: إن ملف الاعتقال السياسي لابد أن لا يًطرح للنقاش، بل ما يجب أن يطرح هي خطة وطنية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وليس الاعتقالات السياسية.

وجدد أبو معمر دعم الحركة لمطالب المقاطعين لاجتماع الأمناء العامين، معرباً عن أمله أن يخرج الاجتماع بخطة وطنية شاملة.

وأكد على أن اجتماع اليوم يجب أن يكون موحداً ويشارك فيه كل أطياف المجتمع الفلسطيني، مطالباً أن يضمن الاجتماع الخروج بخطة وطنية شاملة وجامعة لترتيب البيت الفلسطيني ، والبدء بتشكيل مجلس وطني والذهاب إلى قيادة وطنية موحدة.