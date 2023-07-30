فتح وحماس في مصر يؤكدان على تعزيز الوحدة الوطنية

العلمين/ سما/

عقد اجتماع بين وفدي فتح وحماس قبل عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تلبيةً لدعوة الرئيس محمود عباس، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، اليوم (الأحد).

ترأس وفد حركة "فتح" نائب رئيس الحركة محمود العالول، وضم: أمين سر اللجنة المركزية للحركة الفريق جبريل الرجوب، عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" السفير الدكتور سمير الرفاعي وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

وترأس وفد حركة "حماس" رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وضم: نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي: الدكتور موسى أبو مرزوق، الدكتور خليل الحية، روحي مشتهى وحسام بدران.

وتم خلال الاجتماع بحث التحضيرات لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأهمية إنجاحه، للخروج بقرارات تؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني بمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، في ظل ارتفاع اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وشدد المجتمعون على أهمية تمتين وحدة الصف الفلسطيني.