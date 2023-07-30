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السياحة والآثار بغزة تعثر على 5 قبور جديدة بالمقبرة الرومانية

الأحد 30 يوليو 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
السياحة والآثار بغزة تعثر على 5 قبور جديدة بالمقبرة الرومانية



غزة / سما/

 كشفت وزارة السياحة والآثار بغزة، اليوم الأحد، عن عثورها على 5 قبور جديدة في الجهة الشمالية من المقبرة الرومانية أثناء التنقيب في المكان.

وأكد د. أحمد أبو ريدة مدير الآثار والتراث الثقافي بالوزارة، أن العدد الإجمالي للقبور المكتشفة في المقبرة 130 قبراً كان أبرزها التابوتان الرصاصيان اللذان أعلنت الوزارة عن اكتشافهما في وقت سابق.

وأضاف أبو ريدة بأن القبور المكتشفة تتوزع على أربعة أنواع من القبور في المساحة الإجمالية للمقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع ويعود تاريخها إلى 2000 عام مضت.

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