  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يلتقي مدير المخابرات المصرية

الأحد 30 يوليو 2023 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يلتقي مدير المخابرات المصرية



رام الله / سما /

 التقى الرئيس محمود عباس، بمقر إقامته في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وشكر الرئيس عباس، من خلال الوزير عباس كامل جمهورية مصر العربية على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مثمنا الجهود التي بذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنجاح هذا اللقاء.

واستعرض الرئيس عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتها، مؤكدا ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.

من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس السيسي، إلى الرئيس عباس، وأكد موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، متمنيا النجاح لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو..

تصرف غير لائق لرونالدو يشعل ضجة في السعودية (فيديو)

المكسيك تطلب مساعدة "إسرائيل" في فك رموز قضية خطيرة

هجوم بمسيرات أوكرانية على موسكو يطال مطار فنوكوفو

أسعار صرف العملات

ريال مدريد يضع شرطا واحدا لضم مبابي

وفد "حماس" برئاسة هنية يصل إلى مصر ..

الأخبار الرئيسية

مصر

برئاسة الرئيس: انطلاق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر

نتنياهو لـ نصرالله: أنصحك أن لا تختبرنا وهذا ما قاله عن السعودية ..

الجهاد الاسلامي: قاطعنا لقاء القاهرة لهذا السبب وسنرحب بمخرجاته ما لم تمس رؤيتنا الوطنية

نيويورك تايمز: السعودية تريد خطوات حقيقية لصالح الفلسطينيين

photo_2023-07-29_20-17-54

توتر بين وفدي "فتح" و "الشعبية" في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية