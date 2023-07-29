بريطاني فائز بجائزة يانصيب قدرها 11 مليون جنيه إسترلينى

وكالات / سما /

يقول رجل فائز بجائزة يانصيب بعدما أنفق أرباحه البالغة 11 مليون جنيه إسترليني في نادٍ لكرة القدم ومنزل للعطلات في باربادوس، والتى كانت خطة استثمارات سيئة لم تؤت ثمارها، إنه سيفعل شيئًا مختلفًا إذا حصل على الجائزة مرة أخرى، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

حقق مارك جاردينر، 61 عامًا، الفوز بالجائزة الكبرى منذ ما يقرب من 30 عامًا، لكنه لا يزال يعمل في صناعة الزجاج ويقول إنه سعيد بالقيادة في شاحنته التجارية.

قام السيد جاردينر، من St Leonards on Sea ، إيست ساسكس، وشريكه السابق في العمل بول ماديسون، بتقسيم جائزة 22،590،829 جنيهًا إسترلينيًا في عام 1995، لكن حظه الجيد لم يدم، مع سلسلة من الاستثمارات السيئة التي شهدت تضاؤل ​​ثروته الهائلة ببطء.

ثم عانى من انفصال مؤلم مع زوجته الرابعة بريندا في عام 2004، وتعهد بعدم الزواج مرة أخرى، لكن إحدى أذكى خطواته كانت استثمار مليوني جنيه إسترلينى من أموال جائزته في شركة Croft Glass.

الآن، هو منخرط في الأعمال التجارية أكثر من أي وقت مضى، وقال جاردينر لصحيفة "ذا صن" لا تفهموني خطأ، إذا فزت باليانصيب الآن كنت سأفعل الكثير من الأشياء المختلفة، كنت قد توقفت عن العمل"، وحتى يومنا هذا، لا يزال يلعب اليانصيب باستخدام نفس الأرقام السحرية التي أكسبته ثروة في عام 1995، على أمل أن يفوزر مرة أخرى.

متحدثًا عن الأيام السريالية التي أعقبت فوزه ، قال:" في غضون شهر، تلقيت أول تهديد لى باتخاذ إجراء قانونى من صديقة سابقة ادعت أنني والد طفلها وأرادت المال لرعاية الطفل، كان عليّ أن أتحمل العديد من القضايا في المحاكم على مدى السنوات القليلة المقبلة، وكلها من أشخاص شعروا بأنهم يستحقون شريحة من المال الذي فزت به".

وأضاف: "اشتريت ناديين محليين لكرة القدم، لكنهما كانا مضيعة للمال، لم تكن الأندية مربحة أبدًا، وعلى الرغم من أنني أنفقت الأموال فيها، لم يكن أحد على استعداد للمساعدة، لقد اشتريت أيضًا منازل لأصدقائي المقربين الأربعة، وكلهم في نفس الطريق، حتى نكون قريبين ويمكنهم المساعدة في حمايتي من الاهتمام غير المرغوب فيه، واحدًا تلو الآخر، استفادوا مني".