7 أخطاء يجب تجنبها في سنة أولى زواج

وكالات / سما /

على الرغم من أن السنة الأولى في الزواج قد يعتقد البعض أنها مثالية ومليئة بالحب والانطلاق، إلا أنها قد تكون محمومة بالمشكلات المختلفة والمتنوعة نتيجة اختلاف الطباع، لكن لا داعي للذعر، من خلال فهم بعض التحولات والتغيرات التي قد تواجهها في أول الزواج، يمكنك أنت وشريكك العمل معا لبناء أساس قوي لسنوات قادمة، وحياة سعيدة مدى الحياة، وذلك وفقا لما ذكرته دراسة أجريت عام 2009 حول العوامل التي تنبئ بالرضا الزوجي والضغوط التي أجراها تيد هيستون من جامعة تكساس في أوستن.

المشكلات الزوجية

وجدت نفس الدراسة أيضا أن الأزواج الذين انفصلوا خلال العامين الأولين أظهروا علامات خيبة الأمل وكانوا سلبيين تجاه بعضهم البعض في الشهرين الأولين من زواجهم، كما تظهر الأبحاث الحديثة أن المتزوجين حديثا قد يكونون أكثر عرضة لعدم الرضا بسبب التوقعات غير الواقعية أو مستوى ما يختبرونه مقابل ما كانوا يتوقعونه، وبحسب ما نشره موقع "verywellmind" يستعرض اليوم السابع بعض الأولويات التي يجب على المتزوجين حديثا مواجهتها سويا.

التعاملات المالية

عليكم مناقشة الطريقة التي تفضلانها في إدارة المنزل وحياتكم، والاتفاق عليها، سواء كل واحد لديه حرية التصرف في عاده، أم المصاريف ستكون مشتركا، أو أن لكل فرد متطلبات يجب توفيرها، وفي أي حالة الصراحة مطلوبة من الاثنين فالصدق هو مفتاح نجاح أي علاقة.

الأعمال المنزلية

يمكن أن يؤدي تقسيم الأعمال المنزلية بشكل عادل إلى القضاء على التوتر في منزلك وضمان زواج سعيد، ضع في اعتبارك أنه من المحتمل أن تضطر إلى إعادة تقييم القائمة من وقت لآخر.

قضاء وقت الفراغ

بينما يعد الوقت معا أمرا مهما، إلا أن كل واحد منكم يجب أن يكون له وقت مستقطع بعيد عن أي ارتباطات أخرى، وذلك من أجل النمو الشخصي والاستقلال.

حدود أسرية

من أهم الأشياء التي يجب الاتفاق عليها على وضع حدود للجميع في التدخل في تلك العلاقة، فعليكم الحديث سويا، فيما هو مقبول وما هو غير مقبول فيما يتعلق بمشاركة أهل الزوج أو الزوجة.

تفهم الاختلاف

فقد تختلف أفكار ومعتقدات زوجك عن أفكارك ومعتقداتك، سيساعدك فهم واحترام هذه الاختلافات على تجنب الحكم وتحسين علاقتك.

طريقة التعامل مع الخلافات

في حين أن الخلاف أمر لا مفر منه، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع الخلاف يمكن أن تحدث فرقا في زواجك، فابذل قصارى جهدك للحفاظ على موقف بناء واحترام متبادل، وتكون على استعداد للتعرف على وجهة نظر شريكك.

مناقشة التوقعات

من المهم مناقشة ما تتوقعه من شريكك، بعد كل شيء، يمكن للتوقعات غير المحققة أو غير الواقعية أن تخلق ضغوطا كبيرة في علاقتك، ولسوء الحظ، يتجنب العديد من الأزواج الموضوعات التي قد تصبح ساخنة.