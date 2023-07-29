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ضمن مشروع تهويدي.. إسرائيل تعلن افتتاح أطول جسر معلق في القدس الشرقية

الأحد 30 يوليو 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضمن مشروع تهويدي.. إسرائيل تعلن افتتاح أطول جسر معلق في القدس الشرقية



القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد، افتتاح أطول جسر معلق ضمن مشروع تهويدي برعاية جمعية "عتيرت كوهانيم" وسلطة الآثار، حيث أن الجسر مقام فوق أراضي بلدة سلوان على ارتفاع 202 متر.

ويربط الجسر المعلق بين البلدة القديمة في القدس وجبل صهيون وبلدة الثوري.

وتنفذ هذا المشروع "وزارة القدس والإرث اليهودي" بميزانية قدرت بنحو 20 مليون شيكل.

وبدأ العمل بإقامة الجسر بعد سنوات من الإعاقة الناجمة عن إجراءات قضائية قدمت ضد المشروع.

وجرت في السنوات الأخيرة عمليات تهويد مستمرة للأراضي العربية، خاصة في مناطق شمال غربي سلوان المحاذية لسور البلدة القديمة والتي تتضمن منطقة وادي الربابة في البلدة.

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