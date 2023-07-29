علامات تدل على إصابتك بمرض المياه الزرقاء

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الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العين التي تضر بالعصب البصري ، وهو المسؤول عن نقل المعلومات المرئية من العين إلى الدماغ، غالبًا ما يحدث هذا الضرر بسبب ارتفاع الضغط داخل العين ، مما يؤدي إلى تلفه بمرور الوقت، إذا تركت المياه الزرقاء دون علاج ، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى فقدان البصر والعمى بشكل دائم، وإليك العلامات المختلفة ونصائح الوقاية من الجلوكوما، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 علامات على الجلوكوما يجب الانتباه لها:-

​1. فقدان البصر أو تغيرات

أكثر علامات الجلوكوما شيوعًا هي فقدان الرؤية المحيطية التدريجي، قد يلاحظ المرضى ضعف الرؤية أو انخفاض تدريجي في مجالهم البصري.

2. رؤية نفق

السمة المميزة للزرق المتقدم هي الرؤية النفقية ، حيث تبقى منطقة مركزية صغيرة فقط واضحة ، في حين أن الرؤية المحيطية معرضة للخطر بشدة.

3. عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يسبب الجلوكوما ضبابية تدريجية أو مفاجئة في الرؤية ، مما يجعل من الصعب رؤية التفاصيل الدقيقة أو قراءة الحروف بوضوح.

4. هالات أو وهج حول الأضواء

يمكن أن يؤدي الجلوكوما إلى زيادة الحساسية للضوء ، مما يتسبب في حدوث هالات أو وهج حول مصادر الضوء ، خاصة أثناء الليل.

5. ألم في العين

قد يعاني بعض الأفراد من آلام في العين ، والتي يمكن أن تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى الألم الحاد الشديد أو الخفقان، غالبًا ما يصاحب ذلك احمرار في العين المصابة.

6. الغثيان والقيء

في حالات معينة يحدث انسداد الزاوية الحاد ، قد تظهر على المرضى أعراض الغثيان والقيء وحتى آلام البطن.

7. احمرار العين

يمكن أن يحدث احمرار في العين بسبب زيادة الضغط أو الالتهاب الناجم عن الجلوكوما، وغالبًا ما يصاحب ذلك حكة أو تهيج.

8. تلف العصب البصري

يضر الجلوكوما بالعصب البصري ، والذي يمكن ملاحظته أثناء فحص العين من قبل طبيب العيون. قد يكتشفون ترقق أو تغيرات في مظهر رأس العصب البصري.

6 نصائح للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالجلوكوما:

​1. فحوصات العين المنتظمة

قم بجدولة فحوصات العين الشاملة المنتظمة للخضوع لفحص الجلوكوما، الاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع فقدان البصر.

2. تاريخ العائلة

كن على دراية بالتاريخ الطبي لعائلتك ، حيث يوجد استعداد وراثي للزرق، أخبر طبيب العيون الخاص بك إذا تم تشخيص أي من الأقارب المقربين بالزرق.

3. الحفاظ على ضغط الدم الصحي

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالجلوكوما، تأكد من إدارة ضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية إذا لزم الأمر.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يساعد الانخراط في نشاط بدني منتظم ، مثل المشي أو الركض ، في تحسين الدورة الدموية بشكل عام ، بما في ذلك تدفق الدم إلى العصب البصري ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالجلوكوما.

5. النظام الغذائي والتغذية

يمكن أن يؤدي الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن إلى تعزيز صحة العين. قم بتضمين الأطعمة مثل الخضار الورقية والحمضيات والمكسرات والأسماك ، والتي تعد مفيدة لصحة العين.

6. حماية العين

ارتدِ نظارات واقية عند المشاركة في الأنشطة التي قد تشكل خطر إصابة العين ، مثل الرياضة أو أعمال البناء. يمكن أن تزيد إصابات العين من احتمالية الإصابة بالجلوكوما.