رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- الأعداء يدركون فرصة تاريخية بسبب الأزمة: كشف رسائل أمان لنتنياهو

- رأب الشرخ الإسرائيلي لم يعد ممكناً

- القيصر نتنياهو يحرق إسرائيل

- ريغيف تقرر طرح مقترحين على طاولة الحكومة

- العاهل المغربي يؤكد إصراره على إقامة دولة فلسطينية مستقلة

* "يديعوت أحرونوت":

- حزب الليكود يؤكد عدم وجود أي تمرد في صفوفه

- جهود تُبذل لبناء الهيكل الثالث في "الأقصى"

- نتنياهو يعقد جلسة خاصة مع غالانت وقادة الجيش لبحث التوتر في الشمال

- تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي

- بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو

* "معاريف":

- تحقيق إسرائيلي: نتنياهو يموّل مشروعاً لبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى

- التماس "للعليا الإسرائيلية": "الحد من المعقولية" سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية

- المكسيك تطلب مساعدة "إسرائيل" في فك رموز قضية خطيرة

- بن غفير يتخذ قرارًا جديدًا ضد الأسرى الفلسطينيين