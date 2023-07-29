فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- الأعداء يدركون فرصة تاريخية بسبب الأزمة: كشف رسائل أمان لنتنياهو
- رأب الشرخ الإسرائيلي لم يعد ممكناً
- القيصر نتنياهو يحرق إسرائيل
- ريغيف تقرر طرح مقترحين على طاولة الحكومة
- العاهل المغربي يؤكد إصراره على إقامة دولة فلسطينية مستقلة
* "يديعوت أحرونوت":
- حزب الليكود يؤكد عدم وجود أي تمرد في صفوفه
- جهود تُبذل لبناء الهيكل الثالث في "الأقصى"
- نتنياهو يعقد جلسة خاصة مع غالانت وقادة الجيش لبحث التوتر في الشمال
- تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي
- بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو
* "معاريف":
- تحقيق إسرائيلي: نتنياهو يموّل مشروعاً لبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى
- التماس "للعليا الإسرائيلية": "الحد من المعقولية" سيعرض أفراد الجيش للجنائية الدولية
- المكسيك تطلب مساعدة "إسرائيل" في فك رموز قضية خطيرة
- بن غفير يتخذ قرارًا جديدًا ضد الأسرى الفلسطينيين