نتنياهو لـ نصرالله: أنصحك أن لا تختبرنا وهذا ما قاله عن السعودية ..

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يجب على الإسرائيليين أن لا يتأثروا بتصريحات حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، يجب أن لا نتأثر بتصريحات من يهددنا من مخبئه.

وأضاف في رسالة لنصرالله: عند الاختبار الجدي سيجدنا نقف كتفًا بكتف ولذلك أنصحه بأن لا يختبرنا.

وحول التقارير بشأن التقدم في محادثات التطبيع مع السعودية، قال نتنياهو: سنربط في المستقبل قطار إسرائيل بالسعودية ودول الخليج.

وبشأن استمرار الاحتجاجات ضد "الثورة القضائية"، أشار إلى أن حكومته ستتوصل خلال الفترة المقبلة لاتفاق مع فصائل المعارضة.