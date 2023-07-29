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الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل وبركتين زراعيتين في فروش بيت دجن

الأحد 30 يوليو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 10 إخطارات هدم للمواطنين في قرية فروش بيت دجن، شمال شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ، إن الاحتلال سلّم أهالي القرية 10 إخطارات هدم، وهي: ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واحد منها أنشئ قبل عام 1967، واثنان لبركتين زراعيتين.

بدوره، أفاد رئيس مجلس فروش بيت دجن عازم حج علي لـ"وفـا"، بأن أغلب الإخطارات جاءت في شارع المدارس في القرية، مشيرا إلى أن الاحتلال كان قد سلّم أهالي القرية ثلاثة إخطارات أخرى يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الإخطارات ثلاثة عشر إخطارا خلال أربعة أيام فقط.

#الاحتلال #بيت دجن

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