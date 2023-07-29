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الجهاد الاسلامي: قاطعنا لقاء القاهرة لهذا السبب وسنرحب بمخرجاته ما لم تمس رؤيتنا الوطنية

الأحد 30 يوليو 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: قاطعنا لقاء القاهرة لهذا السبب وسنرحب بمخرجاته ما لم تمس رؤيتنا الوطنية



غزة/ سما /

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، اليوم الأحد 30 يوليو 2023، أنّ مقاطعة حركة الجهاد لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، هو إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الافراج عن المتعقلين السياسيين في سجونها، على الرغم من اشتراطنا على ذلك للمشاركة في اللقاء.

وقال البطش في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الذي نظمه الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين المنعقد في القاهرة اليوم: " أننا لن نحضر اجتماع القاهرة، لكننا سنحترم نتائجه، ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع معه العدو الصهيوني".

واضاف: "نجدد مطالبنا بالتوافق على استراتيجية وطنية ضد مشروع الضم والتهويد".

يتبع..

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