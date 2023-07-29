"التنمية" تكشف آخر تطورات المنحة القطرية

غزة/ سما /

قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن وزارة التنمية أرسلت كشوفات للاعتماد من قبل اللجنة القائمة على صرف المنحة القطرية وتشمل 132 ألف مسجل للمنحة وتم ارسالها كاملة للفتلرة والاعتماد.

وتابع "وصلنا حوالي لـ 66 ألف معتمد للصرف وبعد فلترتهم وصل العدد لـ 42 ألف، حيث تم رفع تصاريح العمل ومن هم خارج البلاد ومن هو موظف ويعمل"

وتابعت "تم اعتماد من بين العدد 42 ألف ، 14 ألف اسم جديد مستفيد من الشؤون الاجتماعية".

وأردفت بالقول "هناك 10 آلاف معتمد على نظام المنحة القطرية ولكن يفقد رقم الجوال وهؤلاء فقدوا حقهم في الدفعة وهو ما دفعنا لفتح رابط لتحديث البيانات".

وبينت أن رابط تحديث البيانات متوقف بسبب خلل فني نتيجة الضغط عليه في أول يومين من افتتاحه، وقريباً سيعود للعمل بعد الانتهاء من الإصلاحات.

وأوضحت أن هناك عدد كبير ليس لهم رقم جوال وبإمكان هؤلاء زيارة مكتب وزارة الاتصالات بوزارة الثقافة وهناك مكتب موجود لوضع رقم الجوال لتحديث البيانات.



وأكدت أنه لم يتم قطع أي مستفيد من المنحة القطرية ومن وجد نفسه خارج المنحة الشهر الحالي وكان يستفيد لفترة طويلة سيجد نفسه في المعيار الجديد الشهر القادم.