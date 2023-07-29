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وزارة الأسرى: قرار المتطرف بن غفير بحق الأسرى جريمة جديدة

الأحد 30 يوليو 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأسرى: قرار المتطرف بن غفير بحق الأسرى جريمة جديدة



غزة / سما /

قالت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأحد  ، إن قرار المتطرف بن غفير بحق الأسرى جريمة جديدة ونحذر من استمرار سن قرارات وقوانين تضيق على الأسرى.

وبينت  وزارة الأسرى أن مصادقة المتطرف بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى.

وأوضحت أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

وحذرت الوزارة من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داخل السجون.

#وزارة الأسرى #ايتمار بن غفير #الأسرى

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