لاعب خامس يسافر للضفة و4 آخرين قد يلتحقون قريباً

غزة / سما /

وصل مساء الخميس الماضي اللاعبين حازم أبو شنب وطلال جندية للمحافظات الشمالية تمهيداً للالتحاق بفريقهم الجديد مركز شباب الأمعري لخوض منافسات دوري الاحتراف الجزئي في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية محلية إن لاعب بيت حانون حازم شكشك ولاعب خدمات رفح مهند حسنين سيسافرون غداً الأحد عبر معبر بيت حانون “إيرز” للالتحاق بأنديتهم في المحافظات الشمالية بعدما حصلا على التصاريح اللازمة للسفر.

وأكدت المصادر أن لاعب بيت حانون ربحي اشتيوي سيكون اللاعب الخامس الذي يسافر للضفة صباح الأحد للالتحاق بفريقه الجديد الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

وكشفت المصادر عن أن هناك احتمالية كبيرة بصدور تصاريح 4 لاعبين آخرين للسفر للضفة في وقت قريب وهم: أنس الشخريت، وإبراهيم أبو عمير، وعطايا جودة، وعبد الله شقفة.

يشار إلى أن العديد من أندية الضفة الغربية أبرمت الكثير من العقود مع عدد من لاعبي غزة بشكل رسمي لكنها وجدت صعوبات في إصدار التصاريح اللازمة وهو ما دفع اللاعبين لفسخ عقودهم والعودة لأنديتهم في غزة قبل إغلاق باب قيد اللاعبين.