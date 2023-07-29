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دبوب يُعلق على حظوظ الفدائي في تصفيات كأس العالم

الأحد 30 يوليو 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دبوب يُعلق على حظوظ الفدائي في تصفيات كأس العالم



رام الله / سما /

علّق المدير الفني للمنتخب الوطني، مكرم دبوب، على قرعة تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي سُحبت اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

 

وقال دبوب إن القرعة صعبة، لكن حظوظنا قائمة وسنقاتل بقوة للمرور إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.

 

وأشار إلى أن المباراة الأولى مع لبنان خارج أرضنا مهمة؛ لأنها هي المفتاح للانطلاق في التصفيات، لافتا أن المنتخب اللبناني منافس مباشر على إحدى بطاقتي التأهل.

 

وأكد دبوب أن أستراليا منتخب قوي، ومن الأفضل على مستوى آسيا، ولكن المباراة الأولى معه ستكون على أرضنا، ونريد أن نسعد جماهيرنا.

 

وأكد مدرب الفدائي أننا “سنلعب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين بالجهوزية الكاملة لتحقيق ذلك، وأن لا يكون لدينا إصابات”.

 

#المنتخب الوطني #مكرم دبوب #تصفيات كأس العالم #كأس العالم

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