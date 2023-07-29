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الثوار والحوانين وأهلي النصيرات أول المتأهلين لربع نهائي كأس غزة

الأحد 30 يوليو 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثوار والحوانين وأهلي النصيرات أول المتأهلين لربع نهائي كأس غزة



غزة / سما /

 

تأهلت فرق شباب جباليا، وبيت حانون الرياضي، وأهلي النصيرات إلى دور الـ8 من كأس غزة "الراحل إبراهيم أبو سليم"، عقب الفوز على غزة الرياضي، وخدمات خانيونس، والهلال، على التوالي.

ونجح بيت حانون الرياضي في تجاوز خدمات خانيونس بهدف نظيف سجله محمد التتري في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة.

وعلى ملعب اليرموك صعد شباب جباليا إلى الدور المقبل على حساب غزة الرياضي بركلات الترجيح 4/5 يعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2.

وخطف أهلي النصيرات بطاقة التأهل بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق الهلال 3/4، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2 والتي أقيمت على استاد خانيونس.

#أهلي النصيرات #شباب جباليا #كأس غزة

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