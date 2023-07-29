  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يضم لاعبا عمره 20 عاما بـ92 مليون دولار

الأحد 30 يوليو 2023 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يضم لاعبا عمره 20 عاما بـ92 مليون دولار



وكالات / سما /

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، ليل السبت الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع نادي أتالانتا الإيطالي، للتعاقد مع مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند.

وقالت إن الصفقة بشكل مبدئي تشمل مبلغ 64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، مع وجود مكافآت تبلغ 10 ملايين دولار.

ودخل أتالانتا المفاوضات مطالبا بمبلغ 99 مليون دولار.

وكانت الشبكة الإخبارية الرياضية أفادت في وقت سابق بأن راسموس هويلوند البالغ من العمر (20 عاما) كان يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وليس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووافق المهاجم الدولي الدنماركي على عقد يمتد لـ5 سنوات مع "الشياطين الحمر"، مع خيار التجديد 12 شهرا إضافيا.

وهويلوند ثالث صفقة لفريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ تعاقد قبله مع:

لاعب وسط تشلسي مايسون ماونت.

الحارس الكاميروني أندريه أونانا قادماً من إنتر الإيطالي.

وحسب ما ورد، وافق المهاجم البالغ 20 عاماً على شروط صفقة مدتها خمس سنوات مع خيار التجديد لموسم اضافي.

ويحرص مدرب يونايتد الهولندي، إريك تن هاغ، على تعزيز خياراته الهجومية بعد موسم افتقر فيه فريقه إلى النجاعة التهديفية، وفق "فرانس برس".

واحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري، إلا انه لم يسجل سوى 58 هدفا، أي 36 هدفا أقل من جاره اللدود سيتي بطل البرميرليغ وأوروبا.

وانضم هويلوند إلى أتالانتا في أغسطس 2022، قادما من شتورم غراتس النمساوي لقاء صفقة بلغت 19 مليون دولار، وسجل 10 أهداف في 34 مباراة الموسم الماضي.

ويستهل يونايتد الموسم الجديد بلقاء على أرضه ولفرهامبتون في 14 أغسطس المقبل.

#مانشستر يونايتد #أتالانتا #راسموس هويلوند

الأكثر قراءة اليوم

بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو..

تصرف غير لائق لرونالدو يشعل ضجة في السعودية (فيديو)

المكسيك تطلب مساعدة "إسرائيل" في فك رموز قضية خطيرة

ريال مدريد يضع شرطا واحدا لضم مبابي

أسعار صرف العملات

هجوم بمسيرات أوكرانية على موسكو يطال مطار فنوكوفو

وفد "حماس" برئاسة هنية يصل إلى مصر ..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو لـ نصرالله: أنصحك أن لا تختبرنا وهذا ما قاله عن السعودية ..

الجهاد الاسلامي: قاطعنا لقاء القاهرة لهذا السبب وسنرحب بمخرجاته ما لم تمس رؤيتنا الوطنية

نيويورك تايمز: السعودية تريد خطوات حقيقية لصالح الفلسطينيين

مصر

سبقه لقاءات ثنائية.. مصر تحتضن اليوم اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا

photo_2023-07-29_20-17-54

توتر بين وفدي "فتح" و "الشعبية" في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية