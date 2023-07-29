كيف علق أنشيلوتي على الخسارة بثلاثية من برشلونة؟

وكالات / سما /

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على خسارة فريقه بثلاثية دون رد، على يد برشلونة، في الكلاسيكو الودي التحضيري للموسم الجديد، في جولة الولايات المتحدة الأمريكية الصيفية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية، عقب المباراة ليومية ماركا الإسبانية” كانت هناك أشياء عديدة جيدة اليوم، المباراة كانت جيدة، لقد ضغطنا بشكل جيد، وكانت لدينا الفرص على المرمى، وكنا نتحرك بشكل جيد، لكن الشيء السيء أننا لم نكن جيدين في الكرات الثابتة، الأمر كلفنا هدفين اليوم”.

وأضاف المدرب” بالطبع الهزيمة مؤلمة، ولكني سأخرج من اللقاء بالأمور الإيجابية التي قدمناها، الفريق لعب بشكل جيد للغاية لمدة ساعة تقريباً”.

وعن وقوف إطار المرمى في وجه الريال في الكلاسيكو، قال” خمس كرات في القائم والعارضة في مباراة واحدة أمر نادر، أعتقد أنه لم يحدث لي من قبل، الأمر ظهر وكأن برشلونة كان يملك جداراً في مرماه، والآن أرى أن هناك فريق جديد، هناك شباب، ونرى كيف تأقلموا، الأمور سارت على نحو جيد”.

واستطرد كارليتو” علينا المواصلة على نفس النهج، وبدون رأس حربة صريح نصنع الفرص، لذلك سنستمر بنفس الفكرة”.