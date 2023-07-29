سبب تغيير جوندوجان وكريستنسن في الكلاسيكو

وكالات / سما /

سحب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ثنائي البارسا إلكاي جوندوجان وأندرياس كريستنسن من الميدان في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويلعب الفريق الكتالوني قمة كروية مثيرة في كلاسيكو الأرض في سياق ودي، خلال فترة الفريقين التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيراً لموسم 2023 – 2024.

تشافي سحب المدافع الدنماركي أولاً في الدقيقة 29 ودفع بالإسباني إريك جارسيا بدلاً منه، قبل أن يجري التغيير الثاني بخروج جوندوجان ونزول سيرجي روبيرتو قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بنحو ثلاثة دقائق.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه لا وجود لأي شيء يدعو للقلق بشأن الثنائي حيث لا يعاني أي منهما من أي إصابة، ولكنها بعض الانزعاجات البسيطة، ما جعل تشافي لا يفضل المخاطرة بأي منهما.

وجلس كريستنسن على مقاعد البدلاء بمجرد خروجه من الميدان ووضع قطعة من الثلج على القدم اليسرى، في حين جاوره جوندوجان على الدكة مع وضع ضمادة على الفخذ الأيمن.