  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سبب تغيير جوندوجان وكريستنسن في الكلاسيكو

الأحد 30 يوليو 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب تغيير جوندوجان وكريستنسن في الكلاسيكو



وكالات / سما /

سحب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ثنائي البارسا إلكاي جوندوجان وأندرياس كريستنسن من الميدان في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويلعب الفريق الكتالوني قمة كروية مثيرة في كلاسيكو الأرض في سياق ودي، خلال فترة الفريقين التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيراً لموسم 2023 – 2024.

تشافي سحب المدافع الدنماركي أولاً في الدقيقة 29 ودفع بالإسباني إريك جارسيا بدلاً منه، قبل أن يجري التغيير الثاني بخروج جوندوجان ونزول سيرجي روبيرتو قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بنحو ثلاثة دقائق.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه لا وجود لأي شيء يدعو للقلق بشأن الثنائي حيث لا يعاني أي منهما من أي إصابة، ولكنها بعض الانزعاجات البسيطة، ما جعل تشافي لا يفضل المخاطرة بأي منهما.

وجلس كريستنسن على مقاعد البدلاء بمجرد خروجه من الميدان ووضع قطعة من الثلج على القدم اليسرى، في حين جاوره جوندوجان على الدكة مع وضع ضمادة على الفخذ الأيمن.

#الكلاسيكو #جوندوجان #كريستنسن #تشافي هيرنانديز #برشلونة #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو..

تصرف غير لائق لرونالدو يشعل ضجة في السعودية (فيديو)

المكسيك تطلب مساعدة "إسرائيل" في فك رموز قضية خطيرة

ريال مدريد يضع شرطا واحدا لضم مبابي

أسعار صرف العملات

هجوم بمسيرات أوكرانية على موسكو يطال مطار فنوكوفو

وفد "حماس" برئاسة هنية يصل إلى مصر ..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو لـ نصرالله: أنصحك أن لا تختبرنا وهذا ما قاله عن السعودية ..

الجهاد الاسلامي: قاطعنا لقاء القاهرة لهذا السبب وسنرحب بمخرجاته ما لم تمس رؤيتنا الوطنية

نيويورك تايمز: السعودية تريد خطوات حقيقية لصالح الفلسطينيين

مصر

سبقه لقاءات ثنائية.. مصر تحتضن اليوم اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا

photo_2023-07-29_20-17-54

توتر بين وفدي "فتح" و "الشعبية" في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية