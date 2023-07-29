فيديو.. برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو ودي

وكالات / سما /

نجح فريق برشلونة في الفوز على غريمه التقليدي، ريال مدريد، بثلاثية دون رد، في الكلاسيكو الذي جرى بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد، في جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

النادي الكتالوني بدأ المباراة بقوة وكان على وشك تسجيل الهدف الأول، لكن تسديدة أوريول روميو أبعدتها العارضة، قبل أن ينجح عثمان ديمبلي في استغلال تمريرة بيدري ليضع الكرة في شباك الريال بالدقيقة 15.

وتحصل الميرينجي على فرصة تعديل النتيجة من ركلة جزاء، لكن فينيسيوس جونيور فشل في ترجمتها إلى هدف، حيث سددها في العارضة عند الدقيقة 20.

وسنحت للريال أكثر من فرصة، لكن العارضة تعاطفت مع البارسا في مناسبتين تاليتين، ليستمر الفريق الكتالوني في المحافظة على تقدمه حتى الرمق الأخير من اللقاء.

وفي الوقت الذي كان فيه رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يبحثون عن هدف التعادل، سجل اللاعب الشاب فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ووضع الجناح الإسباني فيران توريس البصمة الثالثة في شباك الريال في الوقت المبدد من اللقاء، لتنتهي الأمور بانتصار البلوجرانا بثلاثية دون رد.