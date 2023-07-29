إطلاق نار على مركبة رئيس بلدية جنين

رام الله / سما /

أطلق مجهولون النار، فجر اليوم الأحد، على مركبة رئيس بلدية جنين نضال العبيدي الخاصة أمام منزله في المدينة.

وأوضح عبيدي ، أنه بعد عودته لمنزله إثر متابعته تنفيذ حملة ترتيب أسواق المدينة وإزلة التعديات، تعرضت مركبته من نوع اوبل لإطلاق النار.

وبينما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث، وصف عبيدي الحادث بأنه جريمة نكراء وتستهدفه شخصياً لقيادته الحملة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع محافظة جنين والشرطة والأجهزة الأمنية لتنظيم أسواق المدينة.

وأكد أن هذه الممارسات لن توقف الحملة التي تستهدف النهوض بالمدينة والقضاء على كافة أشكال التعديات والفوضى، مؤكداً أن القانون سيأخذ مجراه في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي ذات السياق، أطلق المجهولون النار على مركز خدمة الجمهور التابع لبلدية جنين.