نيويورك تايمز: السعودية تريد خطوات حقيقية لصالح الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الليلة الماضية، إن المملكة العربية السعودية تريد من إسرائيل أن تقوم بخطوات حقيقية لصالح الفلسطينيين وليس الاكتفاء بوعود مقابل أن المضي في عملية التطبيع.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن السعودية تطلب من المسؤولين الأميركيين الذين يتوسطون من أجل محاولة الوصول لاتفاق تطبيع، بأن يتم تقديم تنازلات كبيرة من قبل الإسرائيليين لصالح الفلسطينيين.

ووفقًا لمصادر أميركية، فإن السعودية لا تريد من رئيس الحكومة الإسرائيلية فقط أن يتعهد بعدم الضفة الغربية، لكنهم يطلبون خطوات عملية حقيقية واضحة.

وهناك شكوك واضحة من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد تقوم بمثل هذه التنازلات الكبيرة للفلسطينيين والتي من شأنها أن ترضي السعودية، ولذلك هناك تفاؤل حذر بشأن إمكانية إحراز مثل هذا التقدم.