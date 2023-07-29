  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بن غفير يتخذ قرارًا جديدًا ضد الأسرى الفلسطينيين

الأحد 30 يوليو 2023 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يتخذ قرارًا جديدًا ضد الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

أصدر وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفيرـ، الأحد، تعديلًا على قانون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، في إطار سياسة جديدة ينتهجها بن غفير تهدف إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في كل عام كان يتم الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بسبب عدم وجود اكتظاظ داخل السجون، ولكن وفق هذه التعديلات فإنه يتم منع ذلك حاليًا.

ويدور الحديث عن الأسرى الذين يقضون محكوميات خفيفة.

وقال بن غفير، "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وفي الأشهر الستة الماضية منعنا وجود مخابز البيتا، وقللنا من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان على حسابنا، ولذلك سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المحسنة التي يتلقونها"، مشيرًا إلى أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو..

تصرف غير لائق لرونالدو يشعل ضجة في السعودية (فيديو)

المكسيك تطلب مساعدة "إسرائيل" في فك رموز قضية خطيرة

ريال مدريد يضع شرطا واحدا لضم مبابي

وفد "حماس" برئاسة هنية يصل إلى مصر ..

محافظ بنك إسرائيل السابق: الاقتصاد في خطر ولسنا مثيرين للاهتمام بعد نحن صغيرون جدا

وفد حركة "فتح" يعقد عدة لقاءات تحضيرا لاجتماع الأمناء العامّين للفصائل

الأخبار الرئيسية

مصر

سبقه لقاءات ثنائية.. مصر تحتضن اليوم اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا

photo_2023-07-29_20-17-54

توتر بين وفدي "فتح" و "الشعبية" في القاهرة

photo_2023-07-29_19-35-12

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي

الأونروا: غزة ستواجه مجاعة حقيقية خلال الأشهر المقبلة

بدءًا من اليوم.. منع السباحة بشكل كامل في بحر غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية