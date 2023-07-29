رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد: ترؤس الرئيس محمود عباس اليوم اجتماعا للأمناء العامين للفصائل في القاهرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

بمشاركة "حماس" ومقاطعة "الجهاد".. اجتماع الفصائل ينعقد اليوم في القاهرة

بمشاركة أكثر من مئتي ألف شخص: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

مستوطنون يقتحمون تجمع عرب المليحات ويحرقون أشجارا في بورين

تحقيق صحفي اسرائيلي حول مساهمة حكومة نتنياهو في بناء الهيكل المزعوم

نصر الله يحذر إسرائيل من أي حماقة في لبنان

"الحياة الجديدة":

الرئيس يصل مصر في زيارة رسمية وينعى المناضل هشام مصطفى

وفد فتح يعقد لقاءات تحضيرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل اليوم

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا والمستوطنون يواصلون ارهابهم ومواجهات في الرام واستهداف مراكب الصيادين في بحر غزة

مسيرة مركبات من باقة الغربية إلى قلنسوة إسنادا للأسير وليد دقة

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو و"إضعاف القضاء" للأسبوع الـ30

"الأيام":

القاهرة: الرئيس يترأس اليوم اجتماع الأمناء العامين للفصائل.. وفد "فتح" يعقد لقاءات تحضيرية

إحراق مساحات من أراضي بورين واندلاع مواجهات عقب اقتحام الرام

الجيش الاسرائيلي يستنفر على الحدود مع لبنان بعد تهديدات وجهها نصر الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جبع ومخيم طولكرم

قوات الاحتلال تدهس شابا وتعتقل آخرين جنوب جنين

تحقيق عبري: نتنياهو يمول مشروعا لبناء "الهيكل"

مسيرة مركبات من باقة الغربية إلى قلنسوة إسنادا للأسير وليد دقة

إسرائيل: تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء