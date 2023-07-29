هجوم بمسيرات أوكرانية على موسكو يطال مطار فنوكوفو

وكالات

تضرر مبنيان يضمان مكاتب في موسكو جراء هجوم فجر اليوم الأحد، شنته مسيرات أوكرانية ولم يسفر عن سقوط ضحايا، وهو الهجوم الثاني الذي تتعرض له العاصمة خلال أقل من أسبوع حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين على تلغرام إن "طائرات بلا طيار أوكرانيّة شنت هجوما هذه الليلة". وأضاف "تضررت واجهتا برجين يضمان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا يوجد ضحايا، لكن الهجوم خلف إصابات طفيفة في أحد أبراج موسكو سيتي".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه تم إحباط هجمات الطائرات بلا طيار على موسكو، مشير إلى أن ثلاث مسيرات أوكرانية شاركت في الهجوم على العاصمة.

ووفقا للوزارة الروسية، تم إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو واثنتين أخريين في موسكو سيتي وسط العاصمة الروسية.

وأغلق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تستأنف لاحقا الرحلات الجوية، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة إن مسيّرات أوكرانيّة ألحقت أضرارا بمبنيين في العاصمة.

وأفادت الوكالة في بادئ الأمر بأن "مطار فنوكوفو في العاصمة مغلق" أمام حركة المغادرين والوافدين، مشيرة إلى تحويل الرحلات الجوية فيه إلى مطارات أخرى. وذكرت الوكالة لاحقا أن حركة الرحلات الجوية قد استؤنفت في المطار مجددا.

مقتل مدني جراء سقوط صاروخ روسي على مدينة سومي الأوكرانية

قتل مدني واحد على الأقلّ مساء السبت في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت الشرطة الوطنية، متحدثة أيضا عن سقوط خمسة جرحى جراء هذه الغارة التي استهدفت مركزا تعليميا.

وقالت الشرطة على تلغرام "مساء 29 تموز/يوليو، أصاب صاروخ معاد مؤسسة تعليمية. عناصر الشرطة يعملون في مكان" الواقعة لتحديد آثار الهجوم.

وذكرت أن "الشرطة ومسعفين وأطباء ينشطون في الموقع"، مشيرة إلى أن العمل جار على مواجهة "آثار حريق" نجم عن إطلاق الصاروخ.

في أوائل تموز/يوليو، استهدف هجوم بطائرات مسيرة روسية مبنى سكنيّا في سومي، مسفرا عن ثلاثة قتلى و21 جريحا.