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اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس والجهاد الاسلامي

الأحد 30 يوليو 2023 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس والجهاد الاسلامي



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم طولكرم، بعد اقتحامها لبلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عوفي بعد إيقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت بلدتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة جبع قضاء جنين، مسئولين كبيرين من الجهاد الإسلامي وحركة حماس مطلوبين لأمن السلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد.

ورصدت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، 3866 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من العام الحالي، بينها 568 حالة بحق الأطفال و72 في صفوف النساء.

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