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الطقس: انخفاض آخر على الحرارة مع بقائها فوق المعدل العام

الأحد 30 يوليو 2023 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض آخر على الحرارة مع بقائها فوق المعدل العام



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاحد حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق و شديد الحرارة في الأغوار ، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ولليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

غدا الاثنين يكون الجو حارا ً الى شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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