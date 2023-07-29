حزب الشعب يلتقي وفدي "فتح" وحماس" في القاهرة

القاهرة/سما/

التقى مساء اليوم وفدي حزب الشعب الفلسطيني ووفد حركة التحرير الفلسطيني فتح المشاركين في اجتماع الامناء العامون الذي يعقد في جمهورية مصر العربية

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح وصل "وكالة سما": " تركز البحث خلال الاجتماع على سبل انجاح الاجتماع و تبني رؤية سياسية موحدة لمواجهة المخاطر والتحديات وافشال كافة المخططات التصفوية التي تنتهجها حكومة الفاشية بزعامة نتنياهو ، كما تم التأكيد خلال اللقاء على اهمية مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام واتمام المصالحة



وأضاف: انتهى مساء اليوم إجتماع موسع عقد بين وفد حزب الشعب الفلسطيني ووفد حركة المقاومة الاسلامية حماس لبحث توفير السبل الكفيلة لانجاح اجتماع الامناء العامون والاتفاق على رؤية سياسية لمواجهة العدوان واحباط مخططات الاحتلال.