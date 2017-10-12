تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي

القدس المحتلة/سما/

تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك بعد تمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في الكنيست مطلع الأسبوع.

ودخلت الاحتجاجات الإسرائيلية المناهضة لخطة إضعاف القضاء أسبوعها الـ30 على التوالي، فيما يواصل الائتلاف الحكومي الدفع بخطته لإضعاف جهاز القضاء من دون أي اتفاق يذكر مع المعارضة.



وامتدت الاحتجاجات السبت لتشمل عشرات المواقع والمفارق والبلدات، بالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب.

وتشير التقديرات إلى مشاركة نحو 160 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بتل أبيب، بالإضافة إلى 17 ألف متظاهر في كفار سابا و11 ألف متظاهر في حيفا و3800 متظاهر في هرتسليا.

إلى ذلك، تظاهر الآلاف قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس.

وأفاد منظمو الاحتجاجات بأن "الاحتجاجات ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الهجوم".

وأشاروا إلى أنه بعد المظاهرة المركزية في تل أبيب، ستنطلق 3 مسيرات باتجاه الشرق والجنوب والشمال.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ما اعتبرته "تحريضا على العنف ضد عناصرها" في أعقاب نشر صور لعناصر شرطة في تل أبيب نسب إليهم الضلوع في اعتداءات على متظاهرين.

ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى تل أبيب حيث اطلع على مجريات الاحتجاجات، فيما أغلقت الشرطة العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات.