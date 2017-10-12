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إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في عارة

السبت 29 يوليو 2023 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في عارة



الداخل المحتل/سما/

أُصيب شخص (50 عاما) بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأُطلق النار على الرجل المُصاب أثناء جلوسه بسيارته في بلدة عارة - المثلث.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، ثم نقلته إلى المركز الطبي "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وتتواصل عمليات إطلاق النار على أساس يومي في عدة بلدات عربية ويتم تسجيل عدد من الإصابات إلى جانب القتلى ضحايا جرائم العنف.

وتخلّف الجرائم على اختلاف أنواعها وأشكالها، أضرارا في الممتلكات وبسلامة الأجساد وصحة الناس النفسية وخصوصا الأطفال الذين يتأثرون بشكل كبير من صوت الرصاص اليومي.

وأُصيب 4 أشخاص، أول من أمس الخميس، برصاص مجهولين، في مدينة سخنين، بينهم لاعب كرة قدم بفريق اتحاد أبناء سخنين، نبيل حايك، والذي أُصيب بجروح حرجة.

وجرى مساء الجمعة، نقل اللاعب نبيل حايك وهو من بلدة عيلبون بمروحية طبية إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، وقد وصفت حالته بالمتوسطة والمستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "نهريا".

ويعاني المواطنون العرب من انعدام الأمن والأمان في ظل استفحال جرائم القتل وأحداث العنف، إذ بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 125 قتيلا وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتكبت خلال 7 شهور مقارنة مع سنوات سابقة.

#عارة

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