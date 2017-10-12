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بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو..

السبت 29 يوليو 2023 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوادر تمرد في "الليكود" ضد نتنياهو..



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزراء ونواب من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم لن يوافقوا بعد الآن على تمرير أي من تشريعات التعديلات القضائية، إلا في إطار توافق مع المعارضة.

ونقلت قناتا "كان" و"13" ليل أمس الجمعة، عن مصادر في "الليكود" قولها إن الوزراء والنواب المعترضين على تواصل سنّ تشريعات التعديلات القضائية بدون توافق، عازمون على عدم السماح لوزير القضاء يريف ليفين بأن يقود الحزب لمزيد من التشريعات القضائية، بدون توافق مع المعارضة.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو ضلّل الوزراء والنواب عندما تعهد سابقاً بأنه لن يسمح بمواصلة تمرير تشريعات التعديلات القضائية على أساس توافقات واسعة.


وأشارت المصادر إلى أن قائمة رافضي مواصلة سنّ تشريعات التعديلات القضائية بدون توافق، تضم وزراء الأمن يوآف غالانت، والزراعة آفي ديختر، والعلوم أوفير أكونيس، والمخابرات جيلا جملئيل، والتعليم يوآف كيش، إلى جانب النواب: ديفيد بيتان، يولي إدلشتاين، وإيلي دلال.

وأضافت المصادر أن ما يدفع المعترضين لسنّ التشريعات داخل "الليكود" لرفع الصوت، حقيقة أنهم يتوقعون تعاظم الاحتجاجات على سنّ التعديلات القضائية.

#الليكود #نتنياهو

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