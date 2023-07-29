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الرئيس عباس يصل العلمين في زيارة رسمية إلى مصر

السبت 29 يوليو 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل العلمين في زيارة رسمية إلى مصر



القاهرة/سما/

 وصل الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية .


وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح ، وقنصل فلسطين العام بالأسكندرية السفير رأفت بدران، وكادر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية. 


وقال السفير دياب اللوح، أن زيارة الرئيس هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه العلاقات  الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ،مضيفا أن لقاء قمة سيجمع السيد الرئيس محمود عباس مع شقيقه المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس. 

 
ويرافق سيادته خلال الزيارة:  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

#الرئيس عباس

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