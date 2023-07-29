مظاهرات مرتقبة ضد حكومة نتنياهو مساء اليوم

د ب أ/سما/

تستعد حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتنظيم تظاهرات حاشدة مساء اليوم السبت للأسبوع الثلاثين.

ويقول معارضو القانون المثير للجدل إنه يحد من المراجعة القضائية للقرارات الحكومية والوزارية، وهو الأول في سلسلة من التشريعات المقترحة من شأنها أن تعيد تشكيل القضاء بشكل جذري، بحسب قناة “أي نيوز 24” الإسرائيلية.

وأثار تمرير قانون المعقولية يوم الإثنين الماضي، احتجاجات غاضبة، قوبلت برد غير مسبوق من قبل رجال الشرطة، مما أثار اتهامات ضد الشرطة بشأن تصرفاتها الوحشية واستخدامها القوة المفرط .

ويعتزم المتظاهرون مساء اليوم السبت تنظيم مسيرة حاشدة من محطة القطار الرئيسية في تل أبيب إلى شارع كابلان، وستبدأ في الساعة 8 مساءً بتوقيت إسرائيل.

كانت حركة قوة كابلان الاحتجاجية قد أعلنت أول أمس الخميس “نظرا إلى أننا نواجه قوانين الديكتاتورية الجديدة، فإنه يتعين علينا التصعيد ونواصل ذلك. نطالب الجميع بالمجيء إلى هناك وإيضاح أننا سوف نعيد إسرائيل إلى دولة ديمقراطية!”.

ويعارض أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط أيضا القانون الجديد، وقد قالوا إنهم لن يقوموا بأداء الخدمة، مما يثير مخاوف من أن الجيش لن يكون جاهزا للعمل في حال اندلاع صراع مسلح. ويشكل الاحتياط جزءا كبيرا من الجيش الإسرائيلي.