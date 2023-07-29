ريال مدريد يضع شرطا واحدا لضم مبابي

وكالات/سما/

استسلم نادي باريس سان جيرمان لخسارة خدمات كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقد وضع أخيرا سعرا مقابل التخلي عن نجمه الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن والدة ووكيلة مبابي، فايزة العماري، أبلغت نادي ريال مدريد بالسعر الذي حدده باريس سان جيرمان للموافقة على بيع الدولي الفرنسي.



وأكدت "ماركا"، أن ريال مدريد مستعد لحسم صفقة التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية بشرط تخفيض المبلغ الذي يطلبه باريس سان جيرمان للاستغناء عن خدماته.

وذكرت الصحيفة أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، ولكن "الملكي" مستعد لدفع ما يصل إلى 225 مليون يورو.

وأضافت أن ريال مدريد لا يتعامل باستعجال مع الصفقة، ولديه خيار الانتظار إلى الصيف المقابل وضم اللاعب مجانا.

وبحسب "ماركا"، فإن إدارة سان جيرمان تدرك أنها إذا لم تخفض مطالبها بحلول 31 أغسطس المقبل، فسيكون مبابي مستعدا لاحترام عقده والمغادرة بعد 30 يونيو 2024 مجانا دون أن يحصل الفريق الباريسي على يورو واحد.