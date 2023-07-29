وفد "حماس" برئاسة هنية يصل إلى مصر ..

القاهرة/سما/

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية على رأس وفد من قيادة الحركة.

وبحسب بيان حركة حماس يضم الوفد:" نائب هنية الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، والأخ حسام بدران، والأخ روحي مشتهى، وذلك للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غدا الأحد في مدينة العلمين، في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وخصوصا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف البيان: "تسعى حماس في هذا اللقاء إلى توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال."