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"فتح" تنعى المناضل الوطني هشام مصطفى

السبت 29 يوليو 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المناضل الوطني هشام مصطفى، الذي وافته المنية، اليوم السبت، بعد مسيرة نضالية وتاريخية، شكل خلالها علامة ساطعة في فضاء النضال الوطني الفلسطيني.

وقالت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن المناضل مصطفى من طلائع الملتحقين بالثورة الفلسطينية والحركة، مردفة أنه كان رئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في فرنسا، ثم عمل أمينا لسر الحركة هناك، يضاف إلى عمله في مكتب الإعلام والارتباط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا، وصولا إلى عمله في مكتب الرئيس محمود عباس في تونس، وانتهاء بعمله في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ثم عُين أمينا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وأعربت "فتح" عن خالص عزائها لذوي المناضل الراحل وعائلته خصوصا، ولجماهير شعبنا في الوطن والشتات عموما، مؤكدة أنها ستواصل نضالها حتى انتزاع حقوق شعبنا، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

#هشام مصطفى #فتح

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