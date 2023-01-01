النيابة بغزة تكشف آخر مستجدات واقعة وفاة المواطن "شادي قوطة"

غزة / سما /

كشف المتحدث باسم النيابة العامة بغزة أحمد السوسي، عن آخر مستجدات واقعة وفاة المواطن شادي قوطة (48 عامًا)، في خان يونس الخميس الماضي، أثناء حملة إزالة التعديات من قبل البلدية.

وقال السوسي في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، أنه تم توقيف سائق المركبة "الجرافة" وشخصين آخرين من فريق العمل، مشيرًا إلى أن التحريات ما زالت جارية بشكل دقيق.

وأوضح أن هذه الواقعة تشمل شقين الأول هو الحق العام والشق الثاني هو حق المجني عليه والذي يعود لذويه والذي يحق لهم التنازل عنه، أما الحق العام لا يتم التنازل عنه.

وأضاف "حتى لو كان هناك مصالحة عائلية إلا أن النيابة العامة تقيم الملف الجزائي وما يعقب ذلك يكون حسب التحقيقات".