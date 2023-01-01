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وفد الجبهة الشعبية يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين

السبت 29 يوليو 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد الجبهة الشعبية يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين



غزة / سما /

 

وصل وفد الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، إلى القاهرة أمس الجمعة، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين بعد أن قرّر المكتب السياسي ذلك.

وقالت الشعبية في بيان لها، إن الفود سيبذل "كلّ الجهود مع القوى المشارِكة فيه من أجل التوصّل إلى اتفاقٍ محدّدٍ يمكّن شعبنا وقواه من المواجهة الموحّدة لسياساتِ حكومة الضمّ الفاشيّة وإجراءاتها، ويحمي حقوقنا وقضيّتنا من مخطّطات التصفية والتبديد، والمتطلّبات السياسيّة والتنظيميّة لذلك، التي يأتي في مقدّمتها إلغاءُ اتّفاق أوسلو، والالتزامات التي ترتّبت عليه، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني كما تقرّر وطنيًّا وفي المجلسين؛ الوطني والمركزي، وإعادة بناء مؤسّسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة ومشاركة الجميع فيها، واعتماد الشراكة سبيلًا في قيادتها، وإلى حين ذلك، العمل على انتظام اجتماعات الأمناء العامين".

وبحسب البيان، فإنّ "الجهود تأتي أيضًا من أجل تشكيل قيادةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ للمقاومة الشاملة بمشاركة جميع القوى، يتبعها لجان حمايةٍ للدفاع عن شعبنا في المدن والقرى والبلدات الفلسطينيّة التي تتعرّض لاعتداءات قوّات الاحتلال والمستوطنين الفاشيين، حيث سيتقدّمُ وفدُ الجبهة الشعبيّة بمشروع ميثاق شرفٍ يحدّد كيفيّة إدارة التناقضات الداخليّة في ظلّ وجود الاحتلال، وبالانطلاق من كون التناقض الرئيس سيبقى معه حتى زواله، وكذلك لحفظ الأمن والسلم الأهليين، وعدم التعدّي على الحرّيّات، وتحريم الاعتقال السياسي، والاعتداء على المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة".

وأوضحت الجبهة في بيانها، أن "وفد الجبهة ونائب الأمين العام بذلا جهودًا كبيرةً من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين خاصة من حركة الجهاد الإسلامي، ومشاركة الحركة في اجتماع الأمناء العامين، وستواصل جهودها بهذا الخصوص".

#الجبهة الشعبية #القاهرة #المصالة #اجتماع الأمناء العامين

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