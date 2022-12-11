نصر الله: نؤكد وقوفنا بجانب المقاومة الفلسطينية

بيروت / سما /

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل ما يملك، مشددًا على أن "معركته معركتنا".

وأضاف نصر الله، في كلمة له بذكرى إحياء مراسم عاشوراء، اليوم السبت: "هذه المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع الغدة السرطانية، واليوم الشعب الفلسطيني يمشي في خيار المقاومة ويقاتل".

وتابع "بموضوع الإصرار على تدنيس المسجد الأقصى من الصهاينة المتوحشين يجب أن يسمع العدو من جميع المسلمين موقفاً حاسماً".

وبما يتعلق بموضوع المصحف الشريف، قال نصر الله، إن الإصرار الذي حصل في الأيام الماضية من الإساءة إلى المصحف في الدنمارك هو عدوان على الإسلام وعلى ملياري مسلم.

وأضاف "يجب أن يفهم كل العالم أننا أمة لا تتحمل الاعتداء والإساءة إلى مقدساتها ورموزها"، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها قرارات بمستوى الإساءة الذي حصل في السويد والدنمارك على دينهم.

وطالب من الشباب المسلمين أن يتصرفوا بمسؤوليتهم وأن يعاقبوا المدنسين والمسيئين وأن لا ينتظروا أحداً للدفاع عن دينهم، مؤكدًا أن العالم سيرى شجاعة هؤلاء الشباب المستعدين لفداء دينهم ومصحفهم.