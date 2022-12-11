وزير الاقتصاد: رزمة مشاريع ستقدم بمبلغ 3 مليارات دولار خلال المؤتمر الفلسطيني - الأوروبي

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، إنه سيتم من خلال هيئة تشجيع الاستثمار تقديم رزمة مشاريع اقتصادية تصل إلى نحو 100 مشروع، بمبلغ 3 مليارات دولار، خلال منتدى الأعمال الفلسطيني- الأوروبي الذي سيعقد في الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل في بيت لحم.

وبين العسيلي في حديث للإذاعة الرسمية ، أنه سيتم توجيه دعوات ل 500 رجل أعمال فلسطيني من كافة القطاعات، داخل وخارج فلسطين، إلى جانب مستثمرين أوروبيين.

وذكر أن الهدف من المؤتمر إعلان فلسطين كمنطقة للاستثمار الواعد الذي يعود بعوائد جيدة، كما أن الهدف منه جمع رجال الأعمال مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وإعطاء صورة واضحة عن التجارة والاستثمار في فلسطين للمستثمرين الأوروبيين.

وأشار إلى أنه سيكون هناك مشاركة من مختلف الوزارات الحكومية الفلسطينية في المؤتمر، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تحضيرية تعمل لتجهيز طلبات القطاع الفلسطيني لمن لديه مشاريع ويهدف للحصول على تمويل أوروبي لها كما تابع اقتصاد صدى.

وقال الوزير العسيلي: سيكون المؤتمر ليوم واحد في بيت لحم، وستكون له نتائج إيجابية وفورية.

وحول أبرز التسهيلات التي ستقدمها وزارة الاقتصاد للمستثمرين، قال العسلي كما تابع اقتصاد صدى، إن الوزارة تعمل حاليًا على تأمين وصول المستثمرين، كما أن لديها قانون شركتا عصري وتعمل على مجموعة قوانين لتهيئة وتأمين أي استثمارات سواء للمقيمين أو غيرهم، بما يضمن استثماراتهم بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الموجود في فلسطين من أفضل القوانين بالمنطقة، كما أنه يضمن حرية التعامل بالعملات الأجنبية وبأي رقم كان، وهو الأمر الذي لا يتوفر في الدول المحيطة.

وقال: سيكون لدينا منظومة قوانين اقتصادية تحمي كل المستثمرين، ويؤمن لهم بنية تحتية كاملة من المصانع، مشيرًا إلى أن هناك مناطق صناعية ويتم العمل على بناء أخرى من أجل تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين.