بايدن يلمح باتفاق تطبيع وشيك بين "إسرائيل" والسعودية

وكالات / سما /

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اتفاقاً "ربما يكون في الطريق" بين "إسرائيل" والسعودية بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة، بهدف التوصل إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأدلى بايدن بهذا التصريح خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، ولكنه لم يذكر أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الخميس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، وأكد أن اتفاق تطبيع مع "إسرائيل" كان من بين المواضيع المطروحة في اللقاء.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن المستشار سوليفان، كان في جدة هذا الأسبوع مع مبعوث الشرق الأوسط بريت ماكجورك لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق للتطبيع.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى ما قد يكون اتفاقا تاريخيا بين السعودية وإسرائيل، لكن السعوديين يقاومون ذلك.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسعودية، بعد أن توصلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اتفاقات مماثلة بين "إسرائيل" وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات.