مستوطنون يعتدون على مزارع وزوجته في بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطن وزوجته في برية تقوع، شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أسابيع على أراضي المواطنين في برية تقوع هاجموا لليوم الثاني على التوالي المواطن سليم عبد البدن (65 عاما) وزوجته في أرضه التي يقيم فيها منذ سنوات، حيث حاولوا حرق خيمته والمساس بماشيته، لكن بمساعدة المواطنين والتصدي لهم حال دون ذلك.

وأكدت المصادر بوجود مخطط استيطاني في تلك المنطقة، وسلطات الاحتلال تتواطأ مع المستوطنين في اعتداءاتهم ضد المواطنين، للمساهمة في نقلهم قسريا من أراضيهم الخاصة.