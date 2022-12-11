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"التعليم" تتحدث عن مستجدات الدورة الثانية توجيهي 2023

السبت 29 يوليو 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" تتحدث عن مستجدات الدورة الثانية توجيهي 2023



رام الله / سما /

تحدث الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور،اليوم السبت، عن آخر مستجدات عقد الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وأوضح الخضور، في تصريح إذاعي، أن التسجيل للدورة الثانية انتهى عصر الخميس الماضي 27 يوليو، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد الطلبة الذين سجلوا للدورة الثانية غدًا الأحد 30 يوليو.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية في فلسطين ستبدأ في الثامن من شهر أغسطس المقبل، مبينًا أنه يجري الآن ترتيب القاعات الخاصة بالامتحانات كما وتحديد الكوادر التي ستشرف على الامتحانات.

وفيما يتعلق بموعد نتائج الدورة الثانية، أعلن الخضور، أن الوزارة تسعى جاهدة أن يكون إعلان النتائج مع بداية شهر سبتمبر القادم لكي يتمكن الطلبة من الالتحاق بزملائهم والتسجيل في الجامعات.

ولفت إلى أنه جاري حالياً حصر أعداد الطلبة المسجلين وهناك توقع هذا العام أن يكون هناك أعداد إضافية أكثر من كل عام.

#التربية والتعليم #التوجيهي #الثانوية العامة #امتحانات

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